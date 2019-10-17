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17 окт 2019

Mercedes-AMG C 63 пройдет процедуру по удалению сердца

Mercedes-AMG C 63 пройдет процедуру по удалению сердца
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz решила отказаться от битурбированных двигателей V8

AMG C 63 станет первым, с кого все это начнется. В 2022-м модель сменит поколение, потеряв любимый многими поклонниками марки 4,0-литровый битурбированный двигатель серии M177, мощность которого под капотом AMG C 63 S составляет 503 л.с. Помимо битурбированной «восьмерки» в отставку может быть отправлена и 3,0-литровая V-образная «шестерка», которая устанавливается на модификации C 43.

По некоторым данным ему на смену придет 2,0-литровая «четверка» M139 с твинскрольной турбиной, которую можно обнаружить у AMG A 45 S и CLA 45 S. Ее отдача составляет 421 л.с. Кроме того она будет электрифицирована при помощи 48-вольтового стартер-генератора, мощность которого существенно вырастет. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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