Mercedes-AMG C 63 пройдет процедуру по удалению сердца

Компания Mercedes-Benz решила отказаться от битурбированных двигателей V8

AMG C 63 станет первым, с кого все это начнется. В 2022-м модель сменит поколение, потеряв любимый многими поклонниками марки 4,0-литровый битурбированный двигатель серии M177, мощность которого под капотом AMG C 63 S составляет 503 л.с. Помимо битурбированной «восьмерки» в отставку может быть отправлена и 3,0-литровая V-образная «шестерка», которая устанавливается на модификации C 43.

По некоторым данным ему на смену придет 2,0-литровая «четверка» M139 с твинскрольной турбиной, которую можно обнаружить у AMG A 45 S и CLA 45 S. Ее отдача составляет 421 л.с. Кроме того она будет электрифицирована при помощи 48-вольтового стартер-генератора, мощность которого существенно вырастет.