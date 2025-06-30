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30 июн 2025

Mercedes-AMG отказался от 4-цилиндрового мотора

Mercedes-AMG отказался от 4-цилиндрового мотора
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-AMG признала неудачу своей попытки заменить классические V8 в модели C63 на гибридные системы с 2,0-литровыми 4-цилиндровыми моторами (M139)

В компании сообщили, что силовая установка M139 не заинтересовала клиентов бренда. Несмотря на то, что агрегат является одним из самых технологичных в линейке Mercedes-AMG, он оказался слишком сложным, дорогим и не соответствовал ожиданиям поклонников мощных бензиновых двигателей. Мотор M139, установленный в моделях C63, GLC63, а также в SL43 и GT43, будут постепенно снимать с производства. Одной из причин отказа от двигателя также называется высокая стоимость адаптирования установки под грядущие экологические нормы Euro 7.

Mercedes-AMG в ближайшие годы сосредоточится на развитии 6- и 8-цилиндровых моторов для будущих гибридов. В частности, ожидается появление нового V8 и рядного 6-цилиндрового M256M на других моделях.

При написании новости использовалась информация:
autocar

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