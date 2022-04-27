Представлен заряженный Mercedes-Benz C-Class

Компания Mercedes-AMG представила базовую модификацию заряженных моделей C-класса. Публике показали как заряженный седан, так и универсал

Начнем с двигателя – двухлитровый турбоагрегат позаимствовали у родстера SL, который форсировали с 390 до 408 лошадиных сил. До 100 км/ч Mercedes-AMG C 43 способен ускориться до 100 км/ч за 4,6 секунды (универсал — за 4,7 секунды) при максимальной скорости 250 км/ч. За доплату ограничитель можно сдвинуть на 265 км/ч. Надо сказать, что мотор работает в паре с 7-ступенчатым роботом.

Отличить заряженные автомобили от своих стандартных аналогов можно по агрессивным бамперам и решетке радиатора с вертикальными ламелями и фирменным 18-дюймовым дискам. Что касается интерьера, то там появится новый руль и спортивные кресла с красной кожаной отделкой