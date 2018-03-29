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29 мар 2018

Представлены обновленные Mercedes-AMG C63

Представлены обновленные Mercedes-AMG C63
Автор фото: фирма-производитель

Плановое обновление линейки Mercedes-Benz С-класса подходит к своему логическому завершению: на мотор-шоу в Нью-Йорке были представлены самые мощные модификации Mercedes-AMG C63.

Внешних изменений не много, но топовые версии получили новые радиаторные решетки с вертикальными прутьями, теперь их не перепутать с «младшими» C43. Кроме того, у машин увеличился задний диффузор, а патрубки выпускной системы стали овальными.

В салоне изменений тоже не много: новый спортивный руль с сенсорными панелями, новая версия виртуальной приборной панели с отдельной AMG-вкладкой.

Под капотом без изменений: здесь расположен 4-литровый V8 с двойным турбонаддувом мощностью 476 л.с. и 510 л.с. для версии S. Зато появилась новая трансмиссия: отныне двигатель агрегатируется 9-ступенчатой «роботизированной» коробкой Selectshift с двумя сцеплениями, то есть передач стало на две больше. Правда, смена коробки передач не сказалась на динамике, зато все представители C63 стали экономичнее.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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