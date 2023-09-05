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5 сен 2023

Анонсирован компактный «Гелик»

Анонсирован компактный «Гелик»
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz опубликовала тизер нового внедорожника g-Class, являющегося компактной версией знакомого всем «Гелентвагена». Ждём автомобиль к 2025 году

Маленькая буква «g» в названии напрямую говорит о разнице в размерах между автомобилями. При этом речь идёт не о 3-дверном исполнении, а о полноценном 5-дверном внедорожнике, только с небольшими габаритами. О дизайне автомобиля пока рано говорить, но судя по опубликованным изображениям, модель сохранит «квадратные» пропорции и узнаваемые фирменные элементы экстерьера.

Предположительно, новый g-Class получит полностью электрическую силовую установку. В основу конструкции ляжет модульная платформа MMA. Вследствие этого ожидается, что автомобиль будет полноприводным. Следует отметить, что стандартная версия G-Class продолжит своё существование, и скоро немецкая компания представит электрическую версию легендарного внедорожника под названием EQS. Автомобиль получит четыре электродвигателя и систему полного привода.

При написании новости использовалась информация:
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