Анонсирован компактный «Гелик»

Компания Mercedes-Benz опубликовала тизер нового внедорожника g-Class, являющегося компактной версией знакомого всем «Гелентвагена». Ждём автомобиль к 2025 году

Маленькая буква «g» в названии напрямую говорит о разнице в размерах между автомобилями. При этом речь идёт не о 3-дверном исполнении, а о полноценном 5-дверном внедорожнике, только с небольшими габаритами. О дизайне автомобиля пока рано говорить, но судя по опубликованным изображениям, модель сохранит «квадратные» пропорции и узнаваемые фирменные элементы экстерьера.

Предположительно, новый g-Class получит полностью электрическую силовую установку. В основу конструкции ляжет модульная платформа MMA. Вследствие этого ожидается, что автомобиль будет полноприводным. Следует отметить, что стандартная версия G-Class продолжит своё существование, и скоро немецкая компания представит электрическую версию легендарного внедорожника под названием EQS. Автомобиль получит четыре электродвигателя и систему полного привода.