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7 сен 2020

BMW ставит лайк новому S-Class

BMW ставит лайк новому S-Class
Автор фото: фирма-производитель

На прошлой неделе Mercedes-Benz представил S-Class нового поколения W223. Cвоих конкурентов с выходом важной новинки поздравила BMW

«Эй, хорошая работа, Mercedes-Benz. Мы тоже большие фанаты S», — пишет в своем «Инстаграме» баварская марка. Однако, даже к поздравлению в BMW подошли со стёбом. Дело в том, что эта фаза сопровождалась роликом. Нет, там не был изображен Мерседес, вместо него в видео продемонстрирована S-образная дорога с подписью «хорошая S», по которой гордо едет BMW 7-Series – прямой конкурент новинки.

Любопытно, что BMW 7-Series — традиционный антагонист Mercedes-Benz S-класса, который, в свою очередь, является самым популярным представительским автомобилем в мире. Если флагманский «Мерс» только что сменил поколение, то нынешняя 7-Series поколения G11 выпускается уже пять лет — она появилась в 2015 году, в 2019-м была представлена обновленная версия.

При написании новости использовалась информация:
Drom

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