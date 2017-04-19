Mercedes-Benz показал обновленный седан S-класса

Внешне представительский седан изменился незначительно: у него изменились бамперы, которые теперь разные для каждой из версий, графика фонарей и появились новые фары с тремя вертикальными полосками дневных ходовых огней и блоками светодиодов.

В салоне появился новый руль: отныне он трехспицевый с сенсорными панелями управления мультимедиа. Два 12,3-дюймовых монитора отныне объединены под одним стеклом как на новом Е-классе, причем правый может выводить разные картинки для водителя и пассажира.

По технической части произошло серьезное обновление. Так, представительский седан получил систему полуавтономного вождения, которая может взять на себя управление на шоссе на скоростях до 180 км/ч. В списке опций появился автопарковщик, причем активировать его можно не находясь в салоне автомобиля.

В случае если водитель попытается уйти от столкновения электроника поможет ему довернуть руль.

В списке опций появилась система Energizing, которая может изменить настроение водителя. В зависимости от выбранной программы (Freshness, Warmth, Vitality, Joy, Comfort и Training) она изменяет настройки подогрева, вентиляции и массажа сидений, ароматизации салона, звукового сопровождения и подсветки салона (64 варианта).

Серьезные изменения произошли в моторной гамме. Появился новый 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом мощностью 469 л.с. для версии S560 и 612 л.с. для Mercedes-AMG S63.

Впервые в гамме S-класса появились 6-цилиндровые двигатели. Это турбодизель мощностью 286 и 340 л.с., а также бензиновый турбодвигатель с электрическим нагнетателем.

Продажи обновленного седана начнутся в 2017 году.