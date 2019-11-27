Mercedes-Benz сохранит двигатель V12 на новом S-Class

Генеральный директор концерна Daimler Ола Каллениус подтвердил возвращение двигателя V12 на следующем поколении S-Class

Издание GTSpirit уточнило у главы Daimler перспективы двенадцатицилиндровых моторов на автосалоне в Гуанчжоу, и Каллениус подчеркнул, что по крайней мере в гамме нового S-класса легендарный силовой агрегат сохранится. Мотористам марки удалось адаптировать агрегат под новые экологические стандарты, и Mercedes-Benz S 600 в кузове W223 сохранит культовую силовую установку.

Напомним, что в прошлом году глава Mercedes-AMG Тобиас Моерс заявил, что на моделях AMG V12 больше не появится, так что вероятно, двенадцатицилиндровый двигатель останется на только на «шестисотом» и линейке Mercedes-Maybach. К слову, подробности о новом агрегате неизвестны: возможно, инженеры Daimler электрифицировали текущий мотор M279, но не исключен вариант разработки нового двигателя на основе четырехлитрового V8.