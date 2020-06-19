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19 июн 2020

Новый Mercedes S-Class сохранит двигатель V12

Новый Mercedes S-Class сохранит двигатель V12
Автор фото: фирма-производитель

Mercedes-Benz S-Class W223 сохранит в линейке мотор с 12 цилиндрами, который впервые будет доступен в модификации с полным приводом

Флагманский седан Mercedes-Benz S-Class следующего поколения (индекс W223) сохранит в линейке 12-цилиндровый мотор. Об этом пишет немецкое издание Mercedes-Fans после беседы с главным инженером проекта Юргеном Вайзингером, который сообщил ряд новых подробностей об автомобиле. Премьера состоится в сентябре 2020 года. Mercedes-Benz S-Class W223 будет доступен как с задним, так и с полным приводом. При этом у модели не будет «заряженной» версии AMG S65, поэтому агрегат с 12 цилиндрами появится только на роскошном варианте от Maybach

Работа над созданием S-Class нового поколения началась в 2015 году. По словам Вайзингера, сама по себе разработка флагмана очень дорога, однако инвестиции со временем окупятся, так как все основные технологии — от структуры кузова до систем безопасности — будут использованы на будущих «младших» моделях немецкой марки.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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