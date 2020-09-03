Новый S-Class представлен официально

Daimler AG провел презентацию нового поколения флагмана линейки Mercedes-Benz — представительского седана S-Class с заводским кодом W223

S-Class W223 создан на новой платформе MRA II, особенность которой — широкое применение легких материалов: алюминия и углепластика. В Европе на начальном этапе новый S-Class будет предлагаться в четырех версиях: бензиновые — S450 и S500, дизельные — S350d и S400d. Оба бензиновых варианта оснащены 3,0-литровым 6-цилиндровым битурбированным мотором и стартер-генератором EQ Boost, но различаются степенью форсировки. S450 имеет 367 л.с. мощности и 500 Нм крутящего момента, S500 — 435 л.с. и 520 Нм. EQ Boost в обоих случаях на короткое время может дать прибавку в 22 л.с. Дизельные версии оснащены 2,9-литровым турбомотором: на S350d он форсирован до 286 л.с. и 600 Нм, на S400d — до 330 л.с. и 700 Нм. Коробка передач во всех случаях — 9-ступенчатая автоматическая. Чуть позже дебютирует версия S580 — c 4,0-литровым мотором и 48-вольтовым стартер-генератором, она развивает 500 л.с. S-Class традиционно будет предлагаться с задними или всеми ведущими колесами. Флагманский вариант Maybach с 6,0-литровым V12 представят в ноябре.

Интересно, что по умолчанию все S-Class будут оснащать пневмоподвеской Airmatic с непрерывным регулированием силы амортизации ADS Plus. Она адаптирует под текущую дорожную обстановку силу амортизации каждой подвески, таким образом обеспечивается максимальная плавность хода. Кроме того, в качестве опции впервые в истории для S-Class предложат функцию подруливания задних колес.