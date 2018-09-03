Новости S-Class. Теперь только два литра

Вслед за конкурентами Mercedes-Benz оснастил новый S-Class четырёхцилиндровым двухлитровым бензиновым двигателем в базовой комплектации

Моторы такого же объёма уже давно присутствуют в 7-й серии BMW и Audi A8. В погоне за экономией немцы поступились динамикой? Не всё так просто.

Силовой агрегат с двумя турбинами выдаёт 299 л. с., но динамику разгона дополняет уже ставший обыденным агрегат для «гибридов» - стартер-генератор. Он дополняет крутящий момент для начала разгона, когда турбокомпрессоры мало эффективны. Кроме того, при остановке двигателя в режиме стоп-старт для пробок и перекрёстков, он быстро запускает двигатель для немедленного трогания с места.

Машина выходит на рынок пока только в Китае. Немцы не в первый раз начинают продажи неоднозначных решений для топовых авто в этом регионе. Строго говоря, два литра – объём, уже существующий в линейке S-Class на рынке уже более пяти лет. Но речь шла о дизеле гибридного автомобиля, где крутящий момент на малых оборотах значительно больше. Наверное, поэтому планы и сроки продаж 2-х литровой версии на бензине в Европе и Америке пока не озвучиваются.