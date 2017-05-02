Глава отделения Mercedes-AMG Тобиас Моерс заявил, что гиперкар Project One будет не единственным гибридным автомобилем в линейке «заряженных» Mercedes-Benz

Первой массовой моделью, которая получит гибридную силовую установку станет серийный вариант концептуального седана GT Concept, который должен появиться в 2018 году. Вначале, правда, появится версия с бензиновым турбодвигателем мощностью 600 л.с., а затем Mercedes-AMG намерена адаптировать гибридную силовую установку из линейки суббренда EQ, под которым Mercedes-Benz намерен выпускать электромобили и гибриды.

Использование гибридных силовых установок вынуждено, признает Моерс, и связано с ужесточающимися требованиями по вредным выбросам, которые у «заряженных» моделей куда выше, чем у обычных.

Не исключил глава Mercedes-AMG и появление полностью электрических моделей. «Было бы неправильным сказать вам, когда это произойдет, я этого и сам не знаю, но не мы меняем будущее… И электромобиль обязательно появится», — сказал он в интервью Automotive News.

Первой же гибридной моделью Mercedes-AMG будет гиперкар Project One, который представят осенью. Он будет иметь двигатель внутреннего сгорания от болида Формулы 1 и несколько электромоторов. Суммарная мощность силовой установки превысит 1000 л.с. Стоимость каждого из экземпляров Project One составляет 2,25 миллиона евро. Причем, по неофициальным данным, весь тираж гиперкара уже раскуплен.