Mercedes AMG GT R Black Series будет «очень злым»

Предполагается, что отдача силовой установки автомобиля превысит 700 лошадиных сил

Разработка самого быстрого купе Mercedes-Benz подтверждена официально: модель AMG GT R Black Series поступит в продажу во второй половине 2020 года. Изначально предполагалось, что автомобиль будет оснащен 639-сильным битурбо-двигателем V8 4.0 — такой же мотор устанавливается на «четырёхдверное купе» AMG GT. Теперь же есть информация, что мощность силовой установки AMG GT R будет куда больше и достигнет отметки в 700 «коней».

Любопытно, что тюнеры из ателье Brabus уже "сняли" с этого двигателя 800 лошадиных сил, так что цифра 700 совсем не выглядят фантастикой. К слову, ожидается, что AMG GT R Black Series поборется за звание самой быстрой машины Северной петли Нюрбургринга: тестовые прототипы уже наматывают круги по легендарной трассе. Напомним, что рекорд удерживает Lamborghini Aventador SVJ, который проезжает круг за 6:44:97.