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17 авг 2018

Brabus превратил Mercedes-AMG GLC в спорткар

Brabus превратил Mercedes-AMG GLC в спорткар
Автор фото: фирма-производитель

Мастера из ателье Brabus и летом не отдыхают, представляя программы доработки моделей Mercedes-Benz даже и без того «заряженных» вариантов Mercedes-AMG

На этот раз Brabus представил программу тюнинга Mercedes-AMG 63 S. Благодаря новому блоку управления двигателем мощность 4-литрового V8 с двойным турбонаддувом была увеличена с 510 до 600 л.с. Крутящий момент при этом вырос с 700 до 800 Нм.

До 100 км/ч версия кроссовера от Brabus разгоняется за 3,6 секунды, а максимальная скорость машины ограничена электроникой на отметке 300 км/ч.

Одной доработкой силового агрегата в Боттропе не обошлись. Кроссовер получил заниженную на 30 мм подвеску, спортивную выпускную систему с электронно-управляемыми заслонками, титановыми патрубками и насадками из карбона. Машина получила 22-дюймовые легкосплавные колеса с низкопрофильной спортивной резиной.

За дополнительную плату Brabus предлагает полностью перешить салон кроссовера, при этом в ателье используют более дорогую кожу и алькантару. Все декоративные накладки будут выполнены из углеволокна.

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При написании новости использовалась информация:
Motorpage.ru

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