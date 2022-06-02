Mercedes-Benz GLC будет отличаться очень низким расходом топлива

Недавно немецкий концерн представил рестайлинговый кроссовер GLC, правда был один важный нюанс- нам показали автомобиль в спецификации для американского рынка. Теперь же настала пора поговорить и о европейских версиях

Самое главное их преимущество – гибридные силовые установки, которые будут отличаться очень низким расходом топлива (производитель заявляет полтора литра на сто километров пути). Подзаряжаемые гибриды построены на базе двухлитровых бензиновых турбочетверок, мощностью в 204 и 258 лошадиных сил. Что касается электромотора, то его мощность составляет 136 лошадиных сил. Компактная 30-киловаттная батарея обеспечивает 130-километровый запас хода на электрическом ходу. До сотни кроссовер способен разогнаться за шесть с половиной секунд.

Надо сказать, что продажи кроссовера Mercedes-Benz GLC нового поколения в Европе стартуют в конце текущего месяца. Позже семейство должны пополнить модификация с дизельной «шестёркой», а также особо мощные версии от AMG.