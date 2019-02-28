Обновляемся по-немецки

Mercedes-Benz представил обновленный GLC. Публичный дебют автомобиля состоится на автосалоне в Женеве. На российском рынке автомобиль появится в третьем квартале нынешнего года

Все главные изменения скрываются под капотом, но и о внешности можно сказать несколько слов. Дизайнеры немецкой марки сконцентрировали внимание на передней части кроссовера. Они перерисовали «лицо»: слегка изменили бампер, решетку радиатора и фары. Плюс к этому теперь GLC щеголяет обилием хромированных накладок во всех версиях, за что раньше приходилось доплачивать.

На смену уже устаревшему 2,0-литровому бензиновому двигателю пришел обновленный мотор такого же объема. Он будет выдавать 197 л.с. в версии GLC 200 4MATIC и 258 л.с. — в GLC 300 MATIC. При этом машины по умолчанию будут гибридными: они получат небольшой электромотор, добавляющий 10 кВт и 150 Нм. Обновились и дизельные двигатели: теперь во всех Mercedes-Benz GLC на «тяжелом топливе» стоит 2,0-литровая «четверка». В зависимости от степени форсировки она развивает 163, 194 или даже 245 л.с. Примечательно, что такие автомобили оказались обделены электромотором.