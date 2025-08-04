Mercedes опубликовал первое изображение электрического GLC

Компания Mercedes-Benz опубликовала первую официальную фотографию электрического кроссовера GLC. Главным достоинством автомобиля должен стать дизайн, который выделит кроссовер среди китайских конкурентов

Новинка получила крупную светящуюся панель из 942 светодиодов, стилизованную под фирменную решетку радиатора. Предполагается, что на нее можно выводить различные изображения.

По словам главного дизайнера Гордона Вагенера, новый GLC должен не только привлечь внимание к себе, но и помочь бренду выделиться на фоне сотен китайских электромобилей, заполнивших мировой рынок.

На данный момент известно, что модель получит возможность заряжаться от сети мощностью 320 кВт. Теоретически, этого хватит, чтобы “заправится” на 260 км запаса хода всего за 10 минут.

