Автомобильный портал Motorpage
20 апр 2026

Электрический Mercedes-Benz GLC для Китая стал длиннее и мощнее

Электрический Mercedes-Benz GLC для Китая стал длиннее и мощнее
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-Benz готовит к дебюту удлиненную версию электрического кроссовера GLC специально для китайского рынка. Премьера новинки запланирована на 23 апреля в рамках Пекинского автосалона

Главной особенностью модели стала увеличенная длина кузова до 4949 мм и колесная база до 3027 мм (у европейской версии – 2972 мм). Для сравнения, это больше, чем у конкурирующей модели BMW iX3 50L, чья колесная база составляет 3005 мм.

По предварительным данным, кроссовер получит двухмоторную силовую установку мощностью 629 л.с. При этом на опубликованных изображениях фигурирует версия с индексом 350 L, что может указывать на существование более доступной модификации с меньшей мощностью. Косвенно это подтверждается менее энергоемкой батареей на 89 кВт*ч, когда как европейская версия комплектуется аккумулятором на 94 кВт*ч.

Внешние изменения сводятся к иным бамперам и вставке под решетку радиатора. Внутри появится крупный фирменный дисплей диагональю 39 дюймов, который объединяет экраны «приборки», центрального тачскрина и отдельного дисплея для переднего пассажира. В остальном отличия удлиненной версии от европейского GLC не наблюдается.
 

При написании новости использовалась информация:
autohome

Комментарии к новости

...
 Новости Mercedes-Benz GLC

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Написано новостей:

3 7 0 6 6