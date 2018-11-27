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27 ноя 2018

Mercedes GLC покорил Нюрбургринг

Mercedes GLC покорил Нюрбургринг
Автор фото: фирма-производитель

Автомобиль получил титул самого быстрого кроссовера Нюрбургринга, обогнав недавнего рекордсмена- Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio

Немаловажен тот факт, что кроссовер GLC был заряженным, то есть на треке выступал GLC AMG. В данном случае "немецкая конница" пробежала 20,8-километровую трассу за 7 минут и 51,7 секунды.  Результат превзошел показатели прошлого рекордсмена (Alfa Romeo Stelvio Quadrifoglio) на целых две секунды. Отметитм, что автомобилем управлял инженер Mercedes-AMG Маркус Хофбауэр.

Что касается оснащения, то GLC AMG был оборудован  четырехлитровой «восьмеркой» с двумя турбинами, которая развивает  510 л. с. и 700 Н•м крутящего момента. Кстати, победа немецкого кроссовера является уже не первым достижением марки. Например, в октябре, Mercedes AMG GT 63 S установил рекорд «Северной петли» Нюрбургринга среди серийных автомобилей с четырьмя местами в салоне. Новинка прошла 20,8-километровую трассу за 7 минут и 25,41 секунды.

Если говорить об остальных производителях, то они будут стараться скинуть Mercedes и присвоить звание себе.  Для установления рекорда Lamborghini, например, выведет на трассу Urus, а Porsche — новый Cayenne Turbo S E-Hybrid. Даже Skoda может подключиться к игре вместе со своим турбодизельным Kodiaq RS.

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При написании новости использовалась информация:
РБК, motor

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