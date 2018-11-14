Mercedes-Benz начал выпуск необычной модели

Компания выводит на рынок свой первый автомобиль на водородных элементах. Автомобиль является мелкосерийным и будет предложен только избранному кругу клиентов. Кстати, автомобиль не будет продаваться, его будут предлагать в долгосрочную аренду

Автомобиль носит название GLC F-Cell и как понятно из названия он построен на базе обычного кроссовера GLC. Только его начинка гораздо интереснее оболочки. Дело в том, что GLC F-Cell это гибрид, более того гибрид водородный. В автомобиле установлен электромотор и двигатель, работающий на водородных элементах. Новинка приводятся в движение благодаря энергии, получаемой в результате химической реакции между кислородом и водородом.

К слову автомобилю положены целых четыре режима эксплуатации — Hybrid, F-Cell, Battery и Charge. В гибридном режиме кроссовер потребляет энергию от двух источников, в F-Cell работает только на водороде, режим Battery — только электрический источник питания, Charge — режим зарядки. Причем на электрическом ходу автомобиль способен проехать около 50 километров, а запаса водородного топлива хватит на 437 километром. Суммарная мощность силовой установки - 200 лошадиных сил.

Предполагается, что автомобиль не будет продаваться, в привычном смысле этого слова. Из-за недостаточно развитой инфраструктуры, а именно заправочных станций (во всей Германии их насчитывается не более 30, а постройка новых влечет большие затраты), компания предрекает невысокий спрос на свою модель и предлагает систему долгосрочной аренды. Отметим, что среди немецких производителей не только Mercedes занимается разработкой водородных автомобилей. Компании BMW и Porsche также работают в этом направлении и готовятся показать свои автомобили уже к 2020 году.