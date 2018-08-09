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9 авг 2018

Mercedes-Benz GLE получит подвеску от S-класса

Mercedes-Benz GLE получит подвеску от S-класса

Компания Mercedes-Benz активно готовит к премьере новое поколение внедорожника GLE и в прессу начали просачиваться некоторые технические подробности об этой модели

Так, топовые варианты Mercedes-Benz GLE получат активную гидропружинную подвеску E-Active Body Control, которая сегодня доступна исключительно для флагманского S-класса. Каждая стойка имеет собственный гидроаккумулятор и мощные сервоприводы, которые постоянно контролируют степень сжатия и отбоя. Такая система позволила Mercedes-Benz полностью отказаться от стабилизаторов поперечной устойчивости. Впрочем, базовые варианты по-прежнему будут оснащаться простой пружинной подвеской.

Кроме того, новое поколение внедорожника получит систему Curve Control, которая разрабатывалась для Mercedes-Benz SL. В поворотах она противодействует кренам, наклоняя кузов автомобиля внутрь виража.

Месяц назад Mercedes-Benz показал интерьер следующего поколения GLE. Модель получит два 12,3-дюймовых экрана, объединенных под единым стеклом, руль от S-класса и продвинутую информационно-развлекательную систему MBUX, которая дебютировала на нынешнем поколении А-класса.

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При написании новости использовалась информация:
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