Компания Mercedes-Benz готовит к премьере новое поколение кроссовера GLE (бывший М-класс). Внешность автомобиля остается тайной, но немцы показали интерьер модели и поделились первыми подробностями о нем.

Следующее поколение Mercedes-Benz GLE получит два объединенных 12,3-дюймовых экрана, как на обновленном S-классе. Один из них будет выполнять роль приборной панели, а второй — отображать информацию с мультимедийной системы.

Кстати, на смену информационно-развлекательной системе COMMAND пришла система MBUX (Mercedes-Benz User eXperience), которая дебютировала на новом А-классе. Управлять ей можно не только с помощью тачпада с обратной связью на центральном тоннеле, но и голосом, а также жестами. Также у нового GLE будет новый трехспицевой руль, который, судя по всему, заимствован у Е-класса.

Никаких технических подробностей о новом поколении Mercedes-Benz GLE пока нет. Известно лишь, что он построен на платформе MHA (Modular High Architecture), той же, что легла в основу нынешнему Mercedes-Benz E-класса.

Официальная премьера нового поколения Mercedes-Benz GLE состоится в начале сентября на автосалоне в Париже.

