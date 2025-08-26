Mercedes-AMG GT XX побил 25 мировых рекордов

Компания Mercedes-AMG рассказала, что ее электрический концепт-кар GT XX (прообраз серийного AMG GT) установил сразу 25 рекордов по прохождению расстояния за определенное время

Испытания проходили на кольцевом автодроме Нардо в Италии и продлились 7 дней, 13 часов и 24 минуты с остановками только на быструю зарядку. В итоге два экземпляра GT XX преодолели 40 075 км, что эквивалентно длине земного экватора. Ключевым достижением стало прохождение 5 479 км за 24 часа, что примерно на 500 км больше результата китайского XPeng P7 (3 961 км). За рулем концепта поочередно находились 17 водителей, включая пилота «Формулы-1» Джорджа Рассела.

Также отмечается, что автомобиль преодолел 2 000 км за 8 часов 48 минут и 34,33 секунды, 5 000 км за 21 час 54 минуты и 47,48 секунды и 10 000 км за 1 день 20 часов 10 минут и 0,45 секунды. В общей сложности у GT XX 25 подобных мировых рекордов.

Напомним, что модель оснащена тремя электромоторами суммарной мощностью 1360 л.с. Емкость аккумулятора неизвестна, но заявляется, что он способен заряжаться на 400 км запаса хода всего за 5 минут от зарядной станции мощностью свыше 850 кВт.

