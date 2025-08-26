Автомобильный портал Motorpage
26 авг 2025

Mercedes-AMG GT XX побил 25 мировых рекордов

Mercedes-AMG GT XX побил 25 мировых рекордов
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mercedes-AMG рассказала, что ее электрический концепт-кар GT XX (прообраз серийного AMG GT) установил сразу 25 рекордов по прохождению расстояния за определенное время

Испытания проходили на кольцевом автодроме Нардо в Италии и продлились 7 дней, 13 часов и 24 минуты с остановками только на быструю зарядку. В итоге два экземпляра GT XX преодолели 40 075 км, что эквивалентно длине земного экватора. Ключевым достижением стало прохождение 5 479 км за 24 часа, что примерно на 500 км больше результата китайского XPeng P7 (3 961 км). За рулем концепта поочередно находились 17 водителей, включая пилота «Формулы-1» Джорджа Рассела.

Также отмечается, что автомобиль преодолел 2 000 км за 8 часов 48 минут и 34,33 секунды, 5 000 км за 21 час 54 минуты и 47,48 секунды и 10 000 км за 1 день 20 часов 10 минут и 0,45 секунды. В общей сложности у GT XX 25 подобных мировых рекордов.

Напомним, что модель оснащена тремя электромоторами суммарной мощностью 1360 л.с. Емкость аккумулятора неизвестна, но заявляется, что он способен заряжаться на 400 км запаса хода всего за 5 минут от зарядной станции мощностью свыше 850 кВт.
 

При написании новости использовалась информация:
insideevs

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mercedes-Maybach S680 Edition Emerald Isle

Mercedes-Maybach представил эксклюзивный S680 Edition Emerald Isle

13 августа 2025
Mercedes-Benz GLC (2026)

Mercedes опубликовал первое изображение электрического GLC

04 августа 2025
Mercedes-Benz C63 S AMG E Performance (2024)

Mercedes-AMG отказался от 4-цилиндрового мотора

30 июня 2025
Mercedes-AMG GT XX

Mercedes-AMG представил электрический суперседан GT XX мощностью 1340 л.с.

27 июня 2025

Mercedes-Benz пока не планирует отказываться от автомобилей с ДВС

20 июня 2025

Mercedes-AMG тизерит преемника GT 4-Door

28 апреля 2025

 Новости Mercedes-Benz

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

FAW Bestune T90 - faw bestune t90 (2025) семейная ценность? Тест драйв
25 августа 2025

FAW Bestune T90
"Семейная ценность?"
Changan CS95 - changan cs95 (2023) обновление флагмана
Тест драйв
22 августа 2025

Changan CS95
"Обновление флагмана"
Hongqi HQ9 - hongqi hq9 (2025) бизнес-шаттл с премиальным акцентом
Тест драйв
15 августа 2025

Hongqi HQ9
"Бизнес-шаттл с премиальным акцентом"
Dongfeng Huge, Dongfeng Mage - dongfeng mage и huge есть только миг…
Сравнительный тест
18 июля 2025

Dongfeng Huge, Dongfeng Mage
"Есть только миг…"

Написано новостей:

3 6 2 7 1