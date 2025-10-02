Mercedes-Benz планирует кардинально изменить дизайн своих электромобилей

Компания признала ультраобтекаемые формы моделей EQS и EQE неудачными и планирует изменить дизайн электрических моделей в ближайшем будущем

Когда флагманский EQS вышел на рынок в 2021 году, его внешний вид шокировал даже преданных поклонников марки. Вместо утонченного дизайна, показанного на концепте Vision EQS 2019 года, серийная модель получила внешний облик, который прозвали “мармеладным бобом”. Как рассказал технический директор Mercedes Маркус Шэфер, решение создать максимально сглаженные формы было продиктовано стремлением воплотить “вау-эффект”. Однако, как добавил Шэфер, сегодня покупатели хотят автомобиль с фирменной стилистикой Mercedes, а не “электричку”, выделяющуюся из потока. В свою очередь главный дизайнер Гордэн Вагенер заявил, что EQS «опередил свое время на десять лет», а неудачные продажи связаны не только с дизайном, но и с ошибкой в маркетинге. По его словам, если бы модель позиционировали как «футуристический CLS или купе S-Class», реакция рынка могла бы быть иной.

Примечательно, что в BMW поняли важность сохранения традиционного дизайна раньше и сразу сделали электрические версии максимально похожими на бензиновые модели. Теперь Mercedes идет тем же путем, и грядущие электрические CLA, EQC и C-Class почти не будут отличаться от модификаций с традиционными силовыми установками.