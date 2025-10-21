Mercedes-Benz наняла робособаку Boston Dynamics для контроля производства в Дюссельдорфе

На заводе Mercedes-Benz в Дюссельдорфе появился новый сотрудник, который не ест, не спит и не получает зарплату. Это роботизированная собака Aris, созданная компанией Boston Dynamics. По данным Mercedes, ее внедрение должно принести предприятию значительную экономию средств

Aris оснащен комплексом датчиков и системой искусственного интеллекта, которые позволяют робопсу находить утечки сжатого воздуха, выявлять аномальные шумы и проверять аналоговые приборы. Робот свободно перемещается по цехам, способен подниматься по лестницам и самостоятельно выполнять регулярные инспекции без участия человека.

Помимо Aris, в Дюссельдорфе запустили работу автономных дронов, которые считают количество пустых контейнеров и помогают оптимизировать внутреннюю логистику. Это позволяет сотрудникам сосредоточиться на более сложных задачах.

Стоит также отметить, что в начале этого года компания начала использовать гуманоидных роботов Apptronik на заводе в Берлине. Эти машины могут полностью автономно выполнять задачи, адаптируясь к окружению, и даже самостоятельно подключаться к зарядке при низком уровне энергии.

