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25 янв 2017

Mercedes-Benz готовится вывести на российский рынок новый E-Class All-Terrain

Mercedes-Benz готовится вывести на российский рынок новый E-Class All-Terrain
Автор фото: неткаршоу.ком

Немецкая компания Mercedes-Benz планирует вывести на российский рынок свою парижскую новинку - вседорожный универсал E-Class All-Terrain.

Немецкий автопроизводитель полным ходом готовится к выходу на российский рынок нового полноприводного универсала All-Terrain. На русскоязычной версии официального сайта компании уже появилась эта модель, однако никакой информации, ни о стоимости, ни о комплектациях автомобиля пока нет – немцы обошлись только описанием основных особенностей новинки. Впрочем, кое-что известно уже сейчас.

Многие иностранные автомобили добираются до российского рынка с урезанной моторной гаммой, однако в случае Mercedes-Benz E-Class All-Terrain этого точно не произойдет. Дело в том, что на данный момент под капотом автомобиля может быть установлен только один силовой агрегат – двухлитровый «дизель» с отдачей 194 л.с. (400 Нм), который поставляется с единственной доступной КПП – девятиступенчатой автоматической 9G-Tronic. Как утверждают в компании, 194-сильный «дизель» способен разогнать вседорожник до первой «сотни» всего за 8 секунд, при максимальной скорости в 232 км/ч. Ожидается, что в будущем в моторной гамме универсала появится трехлитровый двигатель на тяжелом топливе, но пока этого не случилось.

Одной и главных отличительных особенностей автомобиля является фирменная пневматическая система Air Body Control, которая позволяет ему передвигаться по пересеченной местности без особых усилий. Система способна изменять уровень клиренса автомобиля со стандартных 121 мм до 156 мм. Однако в режиме с максимальным дорожным просветом автомобиль может двигаться только на скоростях до 35 км/ч.

Предполагается, что новинка выйдет на российский рынок в марте текущего года. В нашей стране E-Class All-Terrain будет конкурировать с такими моделями, как шведский Volvo V90 Cross Country и немецким Audi A6 Allroad Quattro.

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При написании новости использовалась информация:
Car.ru, Экономика сегодня, Колеса.ру

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