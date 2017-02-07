Немецкая компания Mercedes-Benz готовится к выводу на российский рынок нового вседорожного универсала E-Class All-Terrain.

Впервые вседорожная модификация универсала E-Class под названием All-Terrain была представлена в октябре прошлого года в рамках Международного автосалона в Париже. Новинка отличается от стандартной версии новыми усиленными бамперами, а также дополнительными слоями пластиковой защиты для днища.

Кроме того, чтобы улучшить его внедорожные качества инженеры Mercedes-Benz заменили обычную подвеску на пневматическую систему собственной разработки Air Body Control. Благодаря этому новшеству, автомобиль способен изменять дорожный просвет со 121 мм до 156 мм. Такая система, определенно, упростит прохождение особо трудных участков дороги, однако в режиме с максимальным уровнем клиренса скорость автомобиля не будет превышать 35 км/ч, впрочем для борьбы с бездорожьем высокая скорость и не требуется.

Фирменная система полного привода 4Matic также была доработана инженерами компании специально для использования на этой модели. Стоит отметить, что помимо всех изменений в «железе», система получила новый режим работы управляющей электроники Dynamic Select.

В моторную гамму новинки пока вошел только один двигатель. Это двухлитровый «дизель» с отдачей 194 л.с. (400 Нм), который поставляется исключительно с девятиступенчатым «автоматом» 9G-Tronic. С таким силовым агрегатом универсал способен с места набрать первые 100 км/ч за 8 секунды, максимальная же скорость ограничена на отметке в 232 км/ч.

Однако в компании заявили, что в ближайшем будущем моторная гамма E-Class All-Terrain будет расширена за счет трехлитрового дизельного V6, который выдает до 258 л.с..

На российском рынке автомобиль появится уже этой весной и будет представлен в единственной комплектации E 220 d 4Matic со 194-сильным «дизелем». По предварительной информации, за автомобиль в этой версии будущему владельцу придется заплатить, как минимум, 3 990 000 рублей. Ближе к лету должна появиться еще одна комплектация универсала E 350 d с анонсированным дизельным V6.