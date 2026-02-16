Mercedes-AMG вернет Black Series

Уходящий глава подразделения Mercedes-AMG Михаэль Шибе официально подтвердил, что серия Black Series продолжит свое развитие

Последним представителем линейки стал Mercedes-AMG GT Black Series 2021 года, который стал самым мощным дорожным AMG своего времени. Он получил 4,0-литровый V8 мощностью 730 л.с. Преемник данной модели пока не анонсирован, однако эксперты не исключают, что основу для следующего Black Series может заложить концепт спорткара AMG GT Track Sport.

История Black Series насчитывает почти два десятилетия. Серия стартовала с модели SLK55 AMG Black Series, затем получила культовые версии CLK63, SL65, C63 и SLS AMG. В среднем, на каждую модель Black Series приходилось по 200-250 экземпляров.

Руководство AMG сменится уже этим летом и пост генерального директора займет Штефан Векбах, однако курс на сохранение линейки Black Series остается неизменным.

