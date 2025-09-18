Автомобильный портал Motorpage
18 сен 2025

Mercedes возвращает кнопки. Цифровой минимализм больше не в моде

Автор фото: фирма-производитель

Mercedes-Benz официально признала, что физические кнопки удобнее сенсорных панелей. Об этом заявил руководитель по программному обеспечению компании Магнус Эстберг на автосалоне в Мюнхене

Такое заявление может прозвучать странно, если вы видели интерьер нового Mercedes GLC с его крупным экраном на передней панели. Но несмотря на гигантский дисплей в салоне, на руле сохранились кнопки и «крутилки». Более того, именно такой «кнопочный» руль станет стандартом для будущих моделей марки.

Компания провела исследование, согласно которому покупатели, особенно из определенных возрастных групп, гораздо охотнее пользуются привычными элементами управления. Volkswagen также возвращает кнопки после критики пользователей, а Hyundai и вовсе никогда не отказывалась от них, считая это вопросом безопасности.

На производителей давит не только клиентский запрос, но и регуляторы. Euro NCAP уже предупредила, что с 2026 года отсутствие физических органов управления может привести к снижению оценки безопасности автомобиля.
 

При написании новости использовалась информация:
motor1

