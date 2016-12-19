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19 дек 2016

Mercedes-Benz привезет в Детройт особую версию купе S-Class

Mercedes-Benz привезет в Детройт особую версию купе S-Class
Автор фото: медиа.даимлер.ком

Немецкая компания Mercedes-Benz планирует привезти на предстоящий Международный автосалон в Детройте новую «ночную» модификацию двухдверного купе S-Class.

Специалисты немецкого автопроизводителя специально к автосалону в Детройте, который откроет свои двери для широкой публики в начале января 2017 года, подготовили особую версию для купе S-класса. Новинка получила название Night Edition, а основные отличия от оригинального купе заключаются в дизайне.

Так, новый Mercedes-Benz S-Class Coupe Night Edition оснащается передним хромированным сплиттером и патрубками выхлопной системы с аналогичным покрытием, черными глянцевыми корпусами боковых зеркал и 20-дюймовыми колесными дисками от спортивного подразделения Mercedes-AMG. Также на передних крыльях установлены шильдики с названием модификации, а за отдельную плату будет предложена специальная цветовая схема - Selenite Grey Magno (матовый серый).

О том, каким изменениям подвергся интерьер автомобиля, пока не сообщается, но уже сейчас известно, что шильдики будут присутствовать и там, а среди элементов отделки будут значиться: дорогие породы дерева, металл и высококачественная кожа Nappa разных оттенков.

Новая версия купе будет выпускаться в только в трех комплектациях – S 400 4Matic с базовой 367-сильной «шестеркой» и фирменной системой постоянного полного привода, а также S 500 и S 500 4Matic с 4,7-литровым V8 с отдачей в 455 л.с. (700 Нм).

Выход новой модификации купе S-Class на европейский авторынок ожидается в течение I-ого квартала следующего года. Появится ли такая версия на российском рынке – пока неизвестно.

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При написании новости использовалась информация:
Car.ru, Uincar, Мотор

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