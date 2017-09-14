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14 сен 2017

В BMW раскритиковали пикап Mercedes-Benz

В BMW раскритиковали пикап Mercedes-Benz
Автор фото: фирма-производитель

Пикап Mercedes-Benz X-класса, который немецкая компания показала на автосалоне во Франкфурте, действительно вышел неоднозначным и вызвал немало споров о необходимости такой модели.

Но еще дальше пошел глава BMW по Азии и странам Южной Африки Хендрик фон Кунхайм, который назвал творение конкурентов «ужасным». По его словам в Штутгарте делают фантастические автомобили, но пикап Х-класса стал для него настоящим разочарованием.

При этом фон Кунхайм заявил, что баварская компания подготовит свой достойный ответ. Якобы все наработки для первого пикапа уже есть и осталось дождаться отмашки руководства концерна. Причем, по словам фон Кунхайма он будет полностью соответствовать философии BMW и сохранит повадки легкового автомобиля. Судя по всему, фон Кунхаем явно мечтает о популярном в Австралии «юте»: пикапе на базе легкового автомобиля.
 

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При написании новости использовалась информация:
Motoring

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