Пикап Mercedes-Benz X-класса, который немецкая компания показала на автосалоне во Франкфурте, действительно вышел неоднозначным и вызвал немало споров о необходимости такой модели.

Но еще дальше пошел глава BMW по Азии и странам Южной Африки Хендрик фон Кунхайм, который назвал творение конкурентов «ужасным». По его словам в Штутгарте делают фантастические автомобили, но пикап Х-класса стал для него настоящим разочарованием.

При этом фон Кунхайм заявил, что баварская компания подготовит свой достойный ответ. Якобы все наработки для первого пикапа уже есть и осталось дождаться отмашки руководства концерна. Причем, по словам фон Кунхайма он будет полностью соответствовать философии BMW и сохранит повадки легкового автомобиля. Судя по всему, фон Кунхаем явно мечтает о популярном в Австралии «юте»: пикапе на базе легкового автомобиля.

