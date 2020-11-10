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10 ноя 2020

Новый лимузин Maybach засветился на дорогах Германии

Новый лимузин Maybach засветился на дорогах Германии

На дорогах Германии снова сфотографировали прототип стретч-седана Mercedes-Maybach S-Class следующего поколения, он проходит последние доводочные испытания. У машины на новых снимках практически нет маскировочной пленки, то есть можно понять, какой у нее будет экстерьер

Стретч с кодовым обозначением X223 дополнит гамму S-Class нового поколения W223 (его представили в сентябре). Майбах следующей генерации сделан по тому же рецепту, что и машина уходящего образца X222, то есть до средней стойки кузова он повторяет S-Class, но далее у него оригинальная удлиненная конструкция, дверь с прямым разъемом и треугольное окошко в крыльях. Весь прирост используется для повышения комфорта задних пассажиров. Новый Maybach планируют комплектовать только выдвижными наружными дверными ручками. Еще одна внешняя особенность Майбаха — оригинальная решетка радиатора с вертикальными зубьями вместо обычных для Мерседесов горизонтальных ламелей.

В топ-версии S650 следующий Maybach будет комплектоваться тем же 6,0-литровым битурбированным бензиновым V12 мощностью 621 л.с., которым оснащается модель нынешнего поколения. Обычный седан S-Class нового поколения из-за строгих экологических норм имеет только 6- и 8-цилиндровые моторы, V12 для него не предусмотрен даже в спортивных версиях AMG. По предварительной информации, Mercedes-Maybach S-Class X223 представят 20 ноября на Международном автосалоне в Гуанчжоу. 

При написании новости использовалась информация:
Drom

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