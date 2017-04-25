Европейское отделение Mitsubishi представило программу Special Vehicle Projects (SVP), в рамках которой модели компании получат спецверсии

Мы привыкли к тому, что подобные отделения и программы есть у производителей роскошных и спортивных автомобилей, но у Mitsubishi первенцем стала спецверсия пикапа L200.

Пикап Mitsubishi L200, получивший имя Barbarian, будет представлен в конце этой неделе, выпущен ограниченным тиражом и доступен он будет только покупателям в Великобритании. При создании этой версии в Mitsubishi опирались на эксклюзивный пикап L200 Desert Warrior, выпущенный в единственном экземпляре.

Спецверсия получила иную радиаторную решетку, фары с эффектом тонировки, задний бампер черного цвета, расширители колесных арок, а также «лифт» борта грузового отсека, который получил лампы освещения. Пикап красуется на 17-дюймовых легкосплавных колесах с внедорожными шинами BF Goodrich.

Сиденья имеют комбинированную отделку из кожи и искусственной замши, на подголовниках вышито название спецверсии. В оснащение входят информационно-развлекательная система с навигацией и камерой заднего вида.

Под капотом установлен 2,4-литровый турбодизель мощностью 180 л.с. В качестве трансмиссии предлагается либо 6-ступенчатая механическая коробка передач, либо 6-диапазонный «автомат».

Mitsubishi L200 Barbarian будет выпущен ограниченным тиражом и обойдется в 28 479 фунтов стерлингов (около 33,5 тысяч евро).