Обновленный пикап Mitsubishi L200, выпускающийся уже в пятом поколении, похорошел внешне, получил новый салон и расширенный список опций

Среди самых заметных внешних отличий стоит отметить новый дизайн решетки радиатора, доступной во всех комплектациях, за исключением Invite. А переработанные боковые подножки, и улучшенная штатная магнитола доступны с комплектации Intense. Вдобавок, для самой дорогой комплектации Instyle отныне предлагается задний бампер с подножкой и встроенной камерой заднего вида. Не обошлось и без системы вызова экстренных служб, «тревожная кнопка» ЭРА-ГЛОНАСС в соответствии с законодательством появилась на всех пикапах нынешнего модельного года.

Выпускается Mitsubishi L200 новой генерации в Тайланде, а его цены в России начинаются от 1 779 000 рублей за «голую» комплектацию Invite с мотором 2,4 литра и механической коробкой передач, а заканчиваются на отметке в 2 399 990 рублей за топовый Instyle с мотором 2,4 литра и автоматической трансмиссией.