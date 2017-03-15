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15 мар 2017

В России появился новый Mitsubishi L200

В России появился новый Mitsubishi L200
Автор фото: фирма-производитель

Обновленный пикап Mitsubishi L200, выпускающийся уже в пятом поколении, похорошел внешне, получил новый салон и расширенный список опций

Среди самых заметных внешних отличий стоит отметить новый дизайн решетки радиатора, доступной во всех комплектациях, за исключением Invite. А переработанные боковые подножки, и улучшенная штатная магнитола доступны с комплектации Intense. Вдобавок, для самой дорогой комплектации Instyle отныне предлагается задний бампер с подножкой и встроенной камерой заднего вида. Не обошлось и без системы вызова экстренных служб, «тревожная кнопка» ЭРА-ГЛОНАСС в соответствии с законодательством появилась на всех пикапах нынешнего модельного года.

Выпускается Mitsubishi L200 новой генерации в Тайланде, а его цены в России начинаются от 1 779 000 рублей за «голую» комплектацию Invite с мотором 2,4 литра и механической коробкой передач, а заканчиваются на отметке в 2 399 990 рублей за топовый Instyle с мотором 2,4 литра и автоматической трансмиссией. 

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При написании новости использовалась информация:
ММС Рус

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