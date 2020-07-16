Новый Mitsubishi Outlander попался в объективы шпионов

Фотошпионам удалось заснять Mitsubishi Outlander нового поколения, который проходит дорожные испытания в Японии. На фотографии засветилась корма закамуфлированного прототипа

Судя по снимку, бестселлер японской марки позаимствует многие черты внешности у футуристичного концепта Mitsubishi Engelberg Tourer, показанного весной прошлого года. Прототип получил длинные задние фонари, повторяющие по форме заднюю оптику шоу-кара, и крупный спойлер над стеклом. Отражатели, которые на Engelberg Tourer были выполнены в виде дуги, обрамляющей бампер, на Outlander превратились в горизонтальные полосы. На фото также видны зеркала заднего вида, короткая щетка стеклоочистителя и антенна-плавник на крыше.

Уже известно, что Mitsubishi Outlander построят на платформе альянса Renault-Nissan. Вероятно, базой кроссоверу послужит «тележка» CMF-С/D – ее он разделит с новым Nissan X-Trail, дебютировавшим в США под именем Rogue. Вместе с платформой Outlander достанется атмосферный мотором объёмом 2,5 литра мощностью 181 лошадиная сила, работающий в паре с вариатором. Для рынков Европы Mitsubishi может предложить гибридную версию кроссовера.