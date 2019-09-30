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30 сен 2019

Новый Outlander попался шпионам

Новый Outlander попался шпионам

Компания Mitsubishi Motors начала тестировать на обычных дорогах кроссовер Outlander четвёртого поколения

Если приглядеться, то можно заметить, что новый Mitsubishi будет похож на концепт Engelberg Tourer, представленный этой весной. От нынешней модели кроссовер будет отличаться двухэтажной головной оптикой, угловатыми рамками дверных стёкол и увеличенными фонарями.

По слухам, Outlander станет соплатформенником Nissan X-Trail следующего поколения, так как в 2016 году компания Mitsubishi Motors присоединилась к альянсу Renault-Nissan. Говоря о моторах, можно сказать, что кроссовер может получить гибридную силовую установку, состоящую из 2,4-литрового атмосферника и двух электромоторов, – такая была заявлена у Engelberg Tourer. Она обеспечивает запас хода на электротяге в 70 километров, а вместе с бензиновым двигателем – 700 километров.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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