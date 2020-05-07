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7 май 2020

Новому Mitsubishi Outlander пообещали моторы от Nissan

Новому Mitsubishi Outlander пообещали моторы от Nissan

Техническая интеграция двух брендов в рамках одной модели может оказаться глубже, чем ожидалось

Один из самых востребованных вседорожников Mitsubishi должен серьезно обновиться не то, чтобы со дня на день, но в ближайшее время: актуальное поколение «Аутлендера» появилось на рынке в 2014 году. Мы уже располагаем своего рода подтверждением того, что новое поколение кроссовера будет представлено в 2020-м, но официальных технических деталей пока нет (зато мы уже успели пофантазировать на тему внешности будущей новинки).

По предварительным данным, будущий Outlander разделит платформу с новым Nissan X-Trail, которому также прочат смену поколений уже в нынешнем году. Но, как выяснили японские источники издания Automotive News, платформой дело не ограничится. «Аутлендер» может стать первым Mitsubishi с двигателями Nissan. Предположение выглядит вполне логичным, учитывая взятый обеими марками курс на сокращение расходов: совместное использование разработок в конечном итоге уменьшает их стоимость. А в ответ фирма Mitsubishi, по слухам, предоставит коллегам доступ к своим гибридным разработкам. 

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