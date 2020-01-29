В Mitsubishi тестуруют Outlander нового поколения

Компания уже заявляет, что официальная презентация автомобиля состоится во второй половине 2020 года

На снимках автомобиль закрыт камуфляжем, но заметно, что новый Outlander получил две огромные лампы на передней панели, а над ними на кончике капота находятся узкие фонари. По всей видимости, экстерьер новинки (в частности передняя часть) будет очень похож на ранее представленный концепт Mitsubishi Engelberg Tourer.

Уже известно, что новый кроссовер будет построен на базе платформы альянса Renault-Nissan-Mitsubishi, и слухи предполагают, что Outlander может использовать те же основы, что и компактный Nissan Rogue (Nissan X-Trail) следующего поколения. Модель также увеличится в размерах по сравнению с текущей версией. Состав моторной гаммы новинки пока что не раскрывается, но уже известно, что среди всего прочего будет предложена плагин-гибридная установка.