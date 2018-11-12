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12 ноя 2018

В новом Mitsubishi Outlander будет больше Renault-Nissan

В новом Mitsubishi Outlander будет больше Renault-Nissan
Автор фото: фирма-производитель

На недавнем специальном мероприятии в Таиланде был представлен не только новый пикап L200. Руководство марки сделало одно интересное заявление относительно своего бестселлера Outlander

По словам главного операционного директора Mitsubishi Motors, Тревора Манна, новый Outlander  переедет на платформу Renault-Nissan. Нет, речь идет не о легендарной B0, а о модульной конструкции CMF-C/D (Common Module Family). Напомним, что на этой платформе построены модели Renault Scenic и Espace. К слову, предполагается, что новый Outlander увеличится в размерах и возможно получит гибридную силовую установку. Само по себе решение применения сторонней платформы легко объясняется совместной конгломерацией. Еще в октябре 2017 года Renault-Nissan приобрел 34% акций Mitsubishi Motors Corporation и стал его крупнейшим акционером.

Что касается появления нового поколения Outlander, то придется подождать, как минимум, до 2020 года. На сегодняшний день в России можно приобрести обновленный Outlander с тремя вариантами моторов: 2.0 л (146 л.с.), 2.4 л (167 л.с.) и 3.0 л (227 л.с.). Цены начинаются от 1,639 млн рублей. Производство модели налажено на заводе в Калужской области.

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При написании новости использовалась информация:
Рамблер, FLOWCAR, Авто@mail.ru

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