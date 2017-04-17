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17 апр 2017

Mitsubishi Pajero вернулся на российский рынок

Mitsubishi Pajero вернулся на российский рынок
Автор фото: фирма-производитель

Компания Mitsubishi объявила о возвращении на российский рынок внедорожника Pajero четвертого поколения

Надежды на то, что после возобновления продаж он будет доступен и с турбодизелем не оправдались: Mitsubishi Pajero IV будет доступен исключительно с 3-литровым бензиновым двигателем М6 мощностью 174 л.с. и 5-ступенчатым «автоматом». Российским покупателям предложат три комплектации Intense, Instyle и Ultimate. Все версии оснащены системой полного привода Super Select 4WD II и двухступенчатой «раздаткой».

Базовая версия Intense (2 749 000 рублей) включает в себя ABS, систему стабилизации, две подушки безопасности, подножки, зеркала с электроприводом и подогревом, дневные светодиодные огни, ксеноновые фары ближнего света, 17-дюймовые легкосплавные колеса, мультируль, круиз-контроль, регулируемую по высоте рулевую колонку, обшитые кожей руль и рычаг коробки передач, тканевую обивку сидений, электростеклоподъемники, аудиосистему с Bleutooth и USB-разъемом, климат-контроль, подогрев зоны лобового стекла.

Комплектация Instyle (2 829 900 рублей) дополнительно включает четыре боковые подушки безопасности, спойлер над задней дверью, омыватели фар, тонированные задние стекла, кожаный салон, водительское сиденье с электроприводом, зеркало с автозатемнением, камеру заднего вида.

Наконец, топовая комплектация Ultimate (2 949 900 рублей) включает в себя 18-дюймовые легкосплавные диски, датчики дождя и света, мультимедийную систему Mitsubishi Connect (без навигации).

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При написании новости использовалась информация:
Mitsubishi

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