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апр 2017

Концепт Mitsubishi Eclipse Cross - Свежий взгляд

Новый Mitsubishi Eclipse Cross - Mitsubishi Eclipse Cross 2018 Свежий взгляд
Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross – новая модель японской марки, которая появится на российском рынке в 2018 году

После дебюта серийной новинки на автосалоне в Женеве его внешность перестала быть тайной за семью печатями. При создании экстерьера дизайнеры вдохновлялись концептом XR-PHEV II, дебютировавшим два года назад в той же Женеве. Стилеобразующими моментами являются Х-образный передок, высокая подоконная линия, выпуклые колесные арки и купеобразная крыша. При габаритах 4405х1805х1685 мм и колесной базе 2670 мм новая модель займет нишу между Outlander и ASX. Решения салона можно назвать классическими, есть пересечения со «старшими» кроссоверами, при этом наиболее свежо выглядит дисплей мультимедийной системы, возвышающийся над передней панелью. У задних сидений можно менять угол наклона спинок. Платформа позаимствована у кроссовера Outlander, а подвеска и рулевое управление настроены на активную езду. Разумеется, присутствует опциональная полноприводная трансмиссия на основе многодисковой муфты в приводе задних колес. Информация о моторной линейке пока неполная. Ожидаются 1,5-литровый бензиновый турбомотор с непосредственным впрыском и 2,2-литровый турбодизель. Первый агрегат сочетается с бесступенчатым вариатором, второй – с 8-диапазонным «автоматом».

Фото Mitsubishi Eclipse Cross

  • Mitsubishi Eclipse Cross 2018 Свежий взгляд
  • Mitsubishi Eclipse Cross 2018 вид спереди
  • Mitsubishi Eclipse Cross 2018 вид спереди
  • Mitsubishi Eclipse Cross 2018 вид спереди сбоку
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