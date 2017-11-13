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ноя 2017

Концепт Mitsubishi Eclipse Cross - В новой нише

Новый Mitsubishi Eclipse Cross - Mitsubishi Eclipse Cross 2018 В новой нише
Новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross в исполнении для российского рынка появится у дилеров в первой половине 2018 года

Выпуск долгожданного спорт-кроссовера Mitsubishi налажен на заводе в японском городе Оказаки. Европейские продажи уже начинаются, а параллельно идет подготовка к выводу модели на российский рынок. Eclipse Cross базируется на платформе Outlander, при этом он компактнее «старшего» кроссовера, но крупнее модели ASX. Главная интрига состоит в том, какой будет силовая линейка Eclipse Cross для России. В Старом Свете основным мотором станет 1,5-литровый 163-сильный бензиновый турбомотор, который сочетается с 6-ступенчатой «механикой» и вариатором, передним и полным приводом. Для ряда других рынков, в том числе японского, предложат также 2,2-литровый 150-сильный дизель, сочетающийся с 8-диапазонным «автоматом» и полным приводом. Вероятнее всего, на старте продаж в России предложат исключительно бензиновую модификацию с агрегатом, дефорсированным до 150 л.с. В списке оснащения Mitsubishi Eclipse Cross для Европы значатся проекционный дисплей, двухзонный климат-контроль, «мультимедийка» с навигацией и системой кругового обзора, системы автоматического торможения и контроля рядности, панорамная крыша и система бесключевого доступа в салон.

Фото Mitsubishi Eclipse Cross

  • Mitsubishi Eclipse Cross 2018 Свежий взгляд
  • Mitsubishi Eclipse Cross 2018 вид спереди
  • Mitsubishi Eclipse Cross 2018 вид спереди
  • Mitsubishi Eclipse Cross 2018 вид спереди сбоку
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Mitsubishi Eclipse Cross

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