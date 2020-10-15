Mitsubishi обновила Eclipse Cross и представила подключаемый гибрид

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross появился в 2017 году. Сейчас японская компания представила обновленную версию — она имеет и визуальные, и технические отличия от прежней

На первый взгляд передняя часть автомобиля почти не изменилась. Но на самом деле метаморфозы оказались глобальными, ведь теперь блоки ближнего и дальнего света установлены ниже, а верхняя секция играет роль только ДХО.

Не менее серьезно переработана задняя светотехника. Если прежде она располагалась вертикально, то теперь появилась еще и горизонтальная часть. Более того, заднее стекло перестало быть двухсекционным. Раньше оно было поделено на две части спойлером с интегрированным в него стоп-сигналом.

В салоне немного обновок. Восьмидюймовый экран улучшенной медиасистемы отныне расположен ближе к обоим передним седокам. При этом Mitsubishi отказалась от управления тачпадом.

Самой важной новостью с точки зрения техники стало появление гибридной версии с поддержкой внешней зарядки. В таком варианте используются 2,4-литровый бензиновый ДВС MIVEC и пара электромоторов (по одному на ось). Точные характеристики пока не публикуются, но уже известно, что в полностью электрическом режиме автомобиль может проехать 57 км (данные по циклу WLTC). Также применяется полный привод S-AWC.