Новая модель Mitsubishi Eclipse Cross - В своей колее

Mitsubishi Eclipse Cross – новое слово в развитии дизайна и инженерных технологий японской марки. Наши клиенты получают яркий, динамичный и традиционно надежный автомобиль, где во главу угла положены комфорт и учет российских климатических и дорожных реалий

Новая модель Mitsubishi Motors имеет говорящее название. Его первая часть отсылает к популярному спорткупе, которое производилось японской компанией в США в 1989–2012 годах и было названо в честь английского скакуна-рекордсмена. Слово сross, в свою очередь, сигнализирует, что перед нами игрок сегмента компактных кроссоверов, причем не классических, а находящихся на стыке сегментов вседорожников и купе.

Действительно, Eclipse Cross демонстрирует, с одной стороны, купеобразный силуэт и развитые аэродинамические элементы, с другой – новинка обладает продуманной внедорожной геометрией, защитным обвесом, фирменным подключаемым полным приводом S-AWC и технологией управления разворачивающим моментом (AYC), которая позволяет системе стабилизации имитировать работу активного дифференциала.

Самурайская доблесть

В сравнении с соплатформенными моделями ASX и Outlander их средний «брат», коим стал Eclipse Cross, выглядит гораздо более экзотическим и дерзким. Эти признаки харизмы заложил шеф-дизайнер бренда Цунехиро Кунимото, перешедший в Mitsubishi Motors четыре года назад после 40 лет работы в концерне Nissan, где из-под его карандаша вышли такие имиджевые модели, как Nissan Juke и Infiniti FX. В соответствии с концепцией Dynamic Shield, выработанной японским дизайн-гуру, Eclipse Cross получил спортивные пропорции, рельефные формы, «корму», разделенную по горизонтали светодиодной перемычкой фонарей, и грозный «фасад», ставший логичным развитием прежнего, более лаконичного и агрессивного стиля, заданного решеткой радиатора Jet Fighter.

Салон Eclipse Cross – это новый уровень в плане материалов отделки и оснащения. Команда Цунехиро Кунимото намеренно пошла на усложнение форм, чтобы усилить ощущение эксклюзивности. Как следствие, над изящной передней панелью, отделанной мягкими полимерами, возвышается 7-дюймовый дисплей. Управлять его функциями можно не только нажатиями на экран, но и через сенсорную площадку, ранее для автомобилей Mitsubishi недоступную.

Само собой, нет недостатка и в электронных помощниках и «тело-хранителях». Удобный проекционный дисплей, камера с обзором на 360° и режимом «вид сверху», адаптивный круиз-контроль, система контроля рядности, автоматическое управление дальним светом, система мониторинга слепых зон с функцией предупреждения об автомобилях, движущихся сзади в перпендикулярном направлении – лишь часть обширного списка опций.

Еще одна особенность, выгодно отличающая Eclipse Cross от «одноклассников», – простор на обоих рядах кресел (спасибо колесной базе, составляющей 2670 мм) и трансформируемые задние сиденья. Вы можете регулировать наклон спинки дивана, складывать кресла в пропорции 60:40, а также сдвигать их продольно на 20 см, варьируя тем самым пространство на заднем ряду и объем багажника.

Лицом к России

Автомобили для нашего рынка поступают с завода в Японии. Тонкой настройки подвески для нашей страны не проводится, но это, как ни парадоксально, отличная новость, ведь в базовых калибровках шасси найден правильный баланс между комфортом и управляемостью. Мы говорим об этом с уверенностью, поскольку в минувшем году журналисты «Автопанорамы» дважды испытали глобальную версию модели – сначала летом на дорогах Испании, а затем зимой в Норвегии. В обоих случаях «японец» продемонстрировал удачное сочетание плавности хода и курсовой устойчивости.

Внедорожные характеристики также едины для всех рынков. Клиренс составляет 183 мм, разумно достаточные для движения по проселку. Опциональная полноприводная трансмиссия, реализованная на основе элект-ромагнитной муфты, оперативно перебрасывает часть тяги на задние колеса в зависимости от условий движения, что помогало нам во время испытаний и на грунтовках, и на льду норвежских водоемов. Водитель также может выбрать один из трех трансмиссионных режимов («авто», «гравий» и «снег»). Что же касается вышеупомянутой системы векторизации тяги AYC, то она, как мы смогли убедиться лично, эффективна и на бездорожье, и в связке быстрых поворотов – по сигналу электроники колодки «прикусывают» разгруженное колесо.

Все модификации получили 1,5-литровый бензиновый турбомотор, дефорсированный специально для России со 163 до 150 л.с. Такой двигатель не только оптимален в плане налогообложения, но и адаптирован для заправки 92-м бензином, притом что способен ускорить автомобиль до 100 км/ч за 10,3 с (в переднеприводном исполнении) и расходуя лишь 5,8 л топлива при движении по трассе. В качестве трансмиссии для переднеприводных версий предлагается 6-ступенчатая «механика» и вариатор, для полноприводных – исключительно вариатор с возможностью выбора «спортивного» режима и восьми виртуальных передач (с подрулевыми «лепестками»).

Перекалибровкой мотора список мер по российской адаптации модели, разумеется, не исчерпывается. Предусмотрен также «зимний пакет» (обогрев руля, заднего и лобового стекол, внешних зеркал и всех сидений). Мультимедиа русифицирована, а набор предлагаемого оборудования широк уже в базовой комплектации (аудиосистема, датчики света и дождя, климат-контроль, ABS, EBD, ESP, «ЭРА-ГЛОНАСС», система помощи на подъеме, электростеклоподъемники всех дверей). В «старших» комплектациях добавляются медиасистема с сенсорным экраном, камера заднего вида, «теплые» опции, панорамная крыша, адаптивный круиз-контроль, парктроник, функции контроля слепых зон и многое другое. Самое приятное, что, несмотря на передовые технические решения и щедрое оснащение, цены на Eclipse Cross вполне демократичны и начинаются с 1 399 000 рублей.