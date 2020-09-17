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17 сен 2020

Mitsubishi намекнула на скорое обновление кроссовера Eclipse Cross

Mitsubishi намекнула на скорое обновление кроссовера Eclipse Cross
Автор фото: фирма-производитель

Опубликовано первое изображение обновлённой версии вседорожника Mitsubishi Eclipse Cross. Кроссоверу пообещали радикальные изменения во внешности в стиле концепта e-Evolution, гибридный привод и расширение списка систем активной безопасности

На первом фото Eclipse Cross изображён затемнённым. Просматри¬ваются только хромиро¬ванные вставки и зауженная оптика (которая сохранит двухъярусное решение) в передней части, и задние фонари. О возможных изменениях в интерьере пока не сообщается. Производитель заявил, что вскоре каждый новый авто¬мобиль (вероятно, и обнов¬лённый Eclipse Cross) будет по умолчанию комплекто¬ваться системой превентивного торможения с функцией распо¬знавания пешеходов.

Как сообщает портал Auto.ru, ссылаясь на российский офис компании Mitsubishi, в рамках рестайлинга Eclipse Cross получит гибридную бензо¬электриче¬скую модификацию. Однако не названы пока ни её характери¬стики, ни степень вероятности появления в нашей стране.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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