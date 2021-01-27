Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross раскрыли перед скорой премьерой

Ждем апреля этого года! Именно тогда машина появится на нашем рынке – вместе с новым обликом и новым же двигателем

С него и начнем. Теперь помимо полуторалитрового турбо-агрегата на 150 лошадиных сил появится и двухлитровый атмосферник аналогичной мощности. Читателям Motorpage этот двигатель может быть знаком по Mitsubishi Outlander. Важно заметить, что система полного привода с данной силовой установкой не будет доступна.

Если же мы начнем говорить о внешности, то машине сделали пластику лица - установили новый бампер, оптику и прочие детали. Важно заметить, что кроссовер несколько прибавил в размерах – все полезные миллиметры ушли в объем багажника.