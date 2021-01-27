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27 янв 2021

Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross раскрыли перед скорой премьерой

Обновленный Mitsubishi Eclipse Cross раскрыли перед скорой премьерой
Автор фото: фирма-производитель

Ждем апреля этого года! Именно тогда машина появится на нашем рынке – вместе с новым обликом и новым же двигателем

С него и начнем.  Теперь помимо полуторалитрового турбо-агрегата на 150 лошадиных сил появится и двухлитровый атмосферник аналогичной мощности.  Читателям Motorpage этот двигатель может быть знаком по Mitsubishi Outlander.  Важно заметить, что система полного привода с данной силовой установкой не будет доступна.

Если же мы начнем говорить о внешности, то машине сделали пластику лица -  установили новый бампер, оптику и прочие детали. Важно заметить, что кроссовер  несколько прибавил в размерах – все полезные миллиметры ушли в объем багажника.

При написании новости использовалась информация:
Журнал auto.ru

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