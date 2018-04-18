Компания Mitsubishi еще несколько лет заявила о том, что сосредоточится на производстве кроссоверов. Последней новинкой японцев на европейском рынке стал яркий кроссовер Eclispe Cross, который теперь доступен и в России.

Дилеры японской компании начали продажи новинки сегодня, 18 апреля. В России кроссовер представлен с тем же 1,5-литровым двигателем, что и в Европе, но специально для нашего рынка его мощность снизили со 163 до 150 л.с.

В базовой версии Invite с передним приводом и механической коробкой передач Mitsubishi Eclipse Cross оценен в 1 399 000 рублей. В оснащение входят две подушки безопасности, система стабилизации, однозонный климат-контроль, аудиосистема с CD/MP3-плеером, датчики дождя и света, противотуманки, 18-дюймовые литые колеса, рейлинги на крыше.

Все остальные комплектации представлены с вариатором. Версия Intense (передний привод) обойдется уже в 1 629 990 рублей. Здесь есть электромеханический стояночный тормоз, 2-зонный климат-контроль, омыватели фар, обогрев лобового стекла, рулевого колеса и передних сидений, круиз-контроль, фирменная мультимедийная система с камерой заднего вида.

Самая «навороченная» топовая комплектация Ultimate стоит 2 159 990 рублей. Здесь семь подушек безопасности, комплекс активных систем безопасности, система бесключевого доступа в салон и запуска двигателя кнопкой, кожаный салон, водительское сиденье с электрорегулировками, система кругового обзора с помощью видеокамер, парктроники, светодиодные фары ближнего света, проекционный экран за приборной панелью, аудиосистема Rockford Fosgate и панорамная крыша с электролюком.

