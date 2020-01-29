Mitsubishi вывела на тесты Eclipse Cross

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, который впервые переживет рестайлинг, сделают похожим на обновленный пикап L200

Компания Mitsubishi приступила к дорожным испытаниям обновленного кроссовера Eclipse Cross, который впервые с момента своего появления переживет серьезный рестайлинг. Шпионские фотографии тестового прототипа новинки опубликовало издание Carscoops.

Предполагается, что кроссовер, который занимает место в линейке между моделями ASX и Outlander, сделают похожим на обновленный пикап L200. В частности, автомобиль получит зауженные головные фары, новые противотуманки и другие бамперы. Иначе говоря, наденет маску Dynamic Shield.

Как ожидается, линейка двигателей останется прежней. В зависимости от рынка Mitsubishi Eclipse Cross предлагается с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л. с. или с дизельным агрегатом аналогичного объема, выдающим 145 лошадиных сил.