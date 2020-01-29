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29 янв 2020

Mitsubishi вывела на тесты Eclipse Cross

Mitsubishi вывела на тесты Eclipse Cross

Кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, который впервые переживет рестайлинг, сделают похожим на обновленный пикап L200

Компания Mitsubishi приступила к дорожным испытаниям обновленного кроссовера Eclipse Cross, который впервые с момента своего появления переживет серьезный рестайлинг. Шпионские фотографии тестового прототипа новинки опубликовало издание Carscoops.

Предполагается, что кроссовер, который занимает место в линейке между моделями ASX и Outlander, сделают похожим на обновленный пикап L200. В частности, автомобиль получит зауженные головные фары, новые противотуманки и другие бамперы. Иначе говоря, наденет маску Dynamic Shield.

Как ожидается, линейка двигателей останется прежней. В зависимости от рынка Mitsubishi Eclipse Cross предлагается с 1,5-литровым бензиновым мотором мощностью 150 л. с. или с дизельным агрегатом аналогичного объема, выдающим 145 лошадиных сил.

При написании новости использовалась информация:
РБК

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