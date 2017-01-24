Японская компания Mitsubishi планирует выпустить совершенно новый кроссовер, который, по неофициальной информации, будет называться точно также как и снятый с производства шесть лет назад кроссовер Eclipse.

Японский автопроизводитель планирует расширить свою линейку кроссоверов за счет новой модели, которая будет позиционироваться на рынке в качестве основного конкурента испанскому Seat Ateca и японскому Nissan Qashqai. Предполагается, что новинка получит имя Eclipse – модель с аналогичным названием уже выпускалась компанией до 2011 года и пока неизвестно, будут ли еще какие-то связи между этими моделями.

В основу нового Eclipse ляжет улучшенная версия платформы внедорожника Outlander. В частности, японские инженеры поработают над жесткостью, а также пересмотрят список используемых материалов. Пока известно, что сзади будет установлена многорычажная подвеска, о том, что будет использовано в передней части, пока неизвестно.

В моторной гамме автомобиля ожидается появление полуторалитрового турбированного бензинового двигателя и 2,2-литрового силового агрегата на тяжелом топливе. Мощность двигателей пока не разглашается, однако руководитель проекта Eclipse Хироёки Кагава рассказала, что 1,5-литровый мотор будет выдавать около 120 л.с. (200 Нм).

В зависимости от комплектации двигатели будут поставляться с шестиступенчатой механической КПП, либо с вариатором. Привод ожидается как полный, так и передний.

К сожалению, даже приблизительных сроков премьеры нового кроссовера в компании не называют.