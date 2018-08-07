Mitsubishi и Harley-Davidson: вместе по Питеру

В прошлые выходные в Санкт-Петербурге прошло одно из крупнейших международных мотоциклетных событий – ежегодный Российский Мотофестиваль St. Petersburg Harley Days. А компания «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, уже традиционно выступила его официальным автомобильным партнером

Фестиваль Harley Days в Санкт-Петербурге внесен в официальный международный календарь мероприятий марки Harley-Davidson и по праву считается крупнейшей мотоциклетной тусовкой в нашей стране. В этом году на праздник съехались более 90 000 человек из 27 стран мира. От флагов и нашивок зарубежных мотоклубов просто рябило в глазах. Я сам видел людей в «цветах» HOG из Гонконга и Арабских Эмиратов. Фанаты Harley-Davidson из Польши, Финляндии, Германии и Прибалтийских республик приехали на фестиваль своим ходом. Всего иностранных гостей, как утверждают организаторы, было более полутора тысяч! Буквально вся площадь Островского и прилегающие к ней парковки были заставлены мотоциклами и... автомобилями Mitsubishi, наряженными в фирменные цвета Harley-Davidson!

Так уж повелось в нашей стране, что почетным гостем и полноправным участником харлеевского праздника становятся автомобили марки Mitsubishi. Вы спросите, какая, мол, связь между легендарными американскими мотоциклами и не менее легендарными японскими внедорожниками? Оказывается, самая прямая! Если оставить в стороне неоднократно повторенную гостями St. Petersburg Harley Days шутку о близости американской и японской техники еще со времен сражения при Перл-Харборе (в нем, если вы не знали, с японской стороны принимали участие самолеты Mitsubishi A6M Zero), то общность, несомненно, прослеживается. Маркетологи давно подметили, что целевая аудитория мотоциклов Harley-Davidson и автомобилей Mitsubishi пересекается более, чем наполовину. И ту, и ту технику охотнее всего покупают состоявшиеся мужчины в возрасте 40+, неравнодушные к технике и твердо знающие то, что они хотят получить за свои деньги.

Это, кстати, подтвердил и интерес со стороны посетителей фестиваля к представленным на нем автомобилям. На стенде компании Mitsubishi был представлен практически весь модельный ряд, который официально продается в нашей стране. Для гостей фестиваля и жителей северной столицы был организован настоящий внедорожный тест-драйв рамного внедорожника Pajero Sport с дизельным двигателем. Гостей праздника так же ждал еще один сюрприз - новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, занимавший почетное место на главной площадке фестиваля, аккурат рядышком с главным стендом Harley-Davidson.

Кульминационным моментом St.Petersburg Harley Days 2018 стал грандиозный Мотопарад, который возглавили автомобили Mitsubishi. Пестрая колонная из 4 000 мотоциклистов победоносно проследовала по улицам города, мостам и набережные. чтобы финишировать на Площади Островского – главной площадке фестиваля.

Праздник, увы, закончился. Пока с определенностью можно сказать, что в следующем году он тоже будет. Подготовка к St. Petersburg Harley Days 2019 уже началась. А нам остается надеяться, что партнерство Mitsubishi с российским подразделением Harley-Davidson будет плодотворно продолжаться из года в год.