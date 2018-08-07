Автомобильный портал Motorpage
7 авг 2018

Mitsubishi и Harley-Davidson: вместе по Питеру

Mitsubishi и Harley-Davidson: вместе по Питеру
Автор фото: фирма-производитель

В прошлые выходные в Санкт-Петербурге прошло одно из крупнейших международных мотоциклетных событий – ежегодный Российский Мотофестиваль St. Petersburg Harley Days. А компания «ММС Рус», официальный дистрибьютор автомобилей Mitsubishi в России, уже традиционно выступила его официальным автомобильным партнером

Фестиваль Harley Days в Санкт-Петербурге внесен в официальный международный календарь мероприятий марки Harley-Davidson и по праву считается крупнейшей мотоциклетной тусовкой в нашей стране. В этом году на праздник съехались более 90 000 человек из 27 стран мира. От флагов и нашивок зарубежных мотоклубов просто рябило в глазах. Я сам видел людей в «цветах» HOG из Гонконга и Арабских Эмиратов. Фанаты Harley-Davidson из Польши, Финляндии, Германии и Прибалтийских республик приехали на фестиваль своим ходом. Всего иностранных гостей, как утверждают организаторы, было более полутора тысяч! Буквально вся площадь Островского и прилегающие к ней парковки были заставлены мотоциклами и... автомобилями Mitsubishi, наряженными в фирменные цвета Harley-Davidson!

Так уж повелось в нашей стране, что почетным гостем и полноправным участником харлеевского праздника становятся автомобили марки Mitsubishi. Вы спросите, какая, мол, связь между легендарными американскими мотоциклами и не менее легендарными японскими внедорожниками? Оказывается, самая прямая! Если оставить в стороне неоднократно повторенную гостями St. Petersburg Harley Days шутку о близости американской и японской техники еще со времен сражения при Перл-Харборе (в нем, если вы не знали, с японской стороны принимали участие самолеты Mitsubishi A6M Zero), то общность, несомненно, прослеживается. Маркетологи давно подметили, что целевая аудитория мотоциклов Harley-Davidson и автомобилей Mitsubishi пересекается более, чем наполовину. И ту, и ту технику охотнее всего покупают состоявшиеся мужчины в возрасте 40+, неравнодушные к технике и твердо знающие то, что они хотят получить за свои деньги.

Это, кстати, подтвердил и интерес со стороны посетителей фестиваля к представленным на нем автомобилям. На стенде компании Mitsubishi был представлен практически весь модельный ряд, который официально продается в нашей стране. Для гостей фестиваля и жителей северной столицы был организован настоящий внедорожный тест-драйв рамного внедорожника Pajero Sport с дизельным двигателем. Гостей праздника так же ждал еще один сюрприз - новый кроссовер Mitsubishi Eclipse Cross, занимавший почетное место на главной площадке фестиваля, аккурат рядышком с главным стендом Harley-Davidson.

Кульминационным моментом St.Petersburg Harley Days 2018 стал грандиозный Мотопарад, который возглавили автомобили Mitsubishi. Пестрая колонная из 4 000 мотоциклистов победоносно проследовала по улицам города, мостам и набережные. чтобы финишировать на Площади Островского – главной площадке фестиваля.

Праздник, увы, закончился. Пока с определенностью можно сказать, что в следующем году он тоже будет. Подготовка к St. Petersburg Harley Days 2019 уже началась. А нам остается надеяться, что партнерство Mitsubishi с российским подразделением Harley-Davidson будет плодотворно продолжаться из года в год.

Вас заинтересует:

При написании новости использовалась информация:
ММС Рус

Комментарии к новости

Последние новости

...
Mitsubishi Pajero

Mitsubishi обновила ветерана Pajero

04 июля 2018
Mitsubishi L200

Mitsubishi L200 получил «черную» версию

24 мая 2018
Mitsubishi Lancer

Mitsubishi возродит Lancer

24 апреля 2018
Mitsubishi Eclispe Cross

В России стартовали продажи нового кроссовера Mitsubishi

18 апреля 2018
Mitsubishi Pajero

Mitsubishi Pajero: конец близок

16 апреля 2018
Mitsubishi Lancer

В России нашли почти 5000 опасных Mitsubishi Lancer

10 апреля 2018

 Новости Mitsubishi

Подписывайтесь на автоновости

Будьте всегда в курсе актуальних новостей в автомобильном мире

Главные темы на MotorPage

Lexus GX - lexus gx 460 2014 по-прежнему в строю Тест драйв
06 августа 2018

Lexus GX
"Lexus GX 460: по-прежнему в строю"
Datsun mi-DO - datsun mi-do 2018 хорошо оплаченное хобби
Тест драйв
03 августа 2018

Datsun mi-DO
"Хорошо оплаченное хобби"
Jaguar I-Pace - jaguar i-pace 2019 чем озадачил, удивил и впечатлил
Тест драйв
01 августа 2018

Jaguar I-Pace
"Чем озадачил, удивил и впечатлил Jaguar I-Pace"
Mitsubishi Outlander - mitsubishi outlander gt на встречу с экзотикой
Автопутешествия
25 июля 2018

Mitsubishi Outlander
"На встречу с экзотикой"

Написано новостей:

2 1 7 2 5